Из жизни
08:01, 23 декабря 2025

Священник поговорил с Иисусом во время 105-минутной остановки сердца

Антонина Черташ
Фото: christinarosepix / Shutterstock / Fotodom

В США священник пережил клиническую смерть продолжительностью более полутора часов. Он поделился подробностями своего загробного опыта с Daily Mail.

68-летний Дин Брэкстон рассказал, что во время длительной остановки сердца побывал в ином мире, где встретил умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа. По его словам, Христос сам заговорил с ним и сказал: «Сейчас не твое время, возвращайся». После этго мужчина необъяснимым образом вернулся к жизни.

Врачи, пытавшиеся реанимировать Брэкстона на протяжении 105 минут, уже заполняли документы для морга, когда он необъяснимым образом пришел в себя. Медики прозвали его «человеком-чудом», поскольку у него не было зафиксировано повреждений мозга после столь долгой гипоксии. Сам Брэкстон описывает пережитый опыт как состояние невероятной радости, покоя и утешения, которое полностью изменило его взгляд на жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница канадской провинции Альберта пережила клиническую смерть и после этого поверила в загробную жизнь. «Я ощутила, как растворяется все физическое, включая мою личность, и превратилась в часть всеобщего сознания», — описала свои переживания она.

