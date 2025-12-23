«Авторусь»: Средний рост цен на автозапчасти составил 0,5-1,5 % в ноябре-декабре

Ближе к концу 2025 года темпы роста цен на автозапчасти в России замедлились. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Группы компаний (ГК) «Авторусь».

Подобная динамика стала прослеживаться на внутреннем рынке после затяжного периода высокой волатильности, отметили эксперты. В ноябре-декабре средний ежемесячный рост цен на комплектующие для машин составил порядка 0,5-1,5 процента. «Это значительно ниже темпов начала года», — резюмировали эксперты.

В ГК объяснили подобную динамику рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли расширение ассортимента собственных торговых марок крупных ретейлеров и дистрибьюторов. Качество их продукции не уступает популярным глобальным брендам, это помогло создать на внутреннем рынке «здоровую конкуренцию».

Вместе с тем на отдельные категории автозапчастей темпы роста цен оказались заметно выше, добавили эксперты. Речь идет, в частности, об оригинальных комплектующих для премиальных автобрендов. В этом сегменте удорожание составило в среднем 2-4 процента, заключили участники рынка.

Ранее глава Fit Service Татьяна Овчинникова связала удешевление автозапчастей в России с укреплением курса рубля к доллару. Большинство категорий комплектующих, пояснила она, по-прежнему завозятся в страну из-за рубежа. По этой причине их стоимость напрямую зависит от соотношения в валютной паре, резюмировала аналитик.