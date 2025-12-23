Реклама

09:42, 23 декабря 2025

Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

Трамп назвал президента Колумбии Петро любителем создавать проблемы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в потворстве наркоторговцам и призвал его немедленно закрыть кокаиновые производства. Резкое заявление политика прозвучало в ходе выступления на мероприятии в его поместье Mar-a-Lago. Видео публикует YouTube-канал Белого дома.

«Это любитель создавать проблемы, и ему лучше быть осторожным», — посоветовал американский лидер. Трамп потребовал от властей республики активизировать борьбу с наркотрафиком и ликвидировать наркофабрики.

Ранее Трамп заявил, что страны, производящие и продающие кокаин, могут стать объектами атаки Вооруженных сил Соединенных Штатов. Как указал американский президент, контрабандой наркотиков занимается не только Венесуэла.

Президент США также пообещал проблемы главе Колумбии Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками.

