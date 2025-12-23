Реклама

Мир
15:40, 23 декабря 2025

Трамп втайне выступал против усилий ЕС по финансированию Украины

Politico: Трамп втайне был против усилий ЕС по пополнению военной казны Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп втайне был против усилий Европейского союза (ЕС) по финансированию Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В то время как Трамп втайне выступал против усилий ЕС по пополнению военной казны Украины, европейцы в основном поддерживали его дипломатические усилия по прекращению войны», — говорится в материале.

Как отметает издание, европейские страны, в тоже время, настаивали на более надежных гарантиях безопасности, которые обеспечили бы выживание Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее отказ Европы от изъятия российских активов назвали «подставой» для Украины. Уточняется, что Киеву будет не так просто получить еще один кредит, так как многие страны могут выступить против этого.

