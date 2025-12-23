Трамп втайне выступал против усилий ЕС по финансированию Украины

Politico: Трамп втайне был против усилий ЕС по пополнению военной казны Украины

Президент США Дональд Трамп втайне был против усилий Европейского союза (ЕС) по финансированию Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В то время как Трамп втайне выступал против усилий ЕС по пополнению военной казны Украины, европейцы в основном поддерживали его дипломатические усилия по прекращению войны», — говорится в материале.

Как отметает издание, европейские страны, в тоже время, настаивали на более надежных гарантиях безопасности, которые обеспечили бы выживание Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее отказ Европы от изъятия российских активов назвали «подставой» для Украины. Уточняется, что Киеву будет не так просто получить еще один кредит, так как многие страны могут выступить против этого.