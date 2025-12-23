Реклама

07:42, 23 декабря 2025

Европу обвинили в «подставе» Украины

Politico: Европа подвела Украину отказом от изъятия активов России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

Европа отказом от изъятия российских активов подставила Украину и не сможет обеспечить ей должную поддержку. С таким обвинением выступило издание Politico.

«[Это решение] лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года. [Кредит на 90 миллиардов евро] рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше», — указано в статье.

Отмечается, что решение Европы по активам РФ — это «фиаско, высветившее раскол среди европейских лидеров». При этом Украине будет не так просто получить еще один кредит, так как к уже отказавшимся финансировать Киев Чехии, Словакии и Венгрии могут присоединиться другие страны, а обращаться за помощью к США не будет иметь никакого смысла, так как американский президент Дональд Трамп «все еще будет в Белом доме».

Ранее лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс назвал кредит Украине безумием. «Это всего лишь замаскированные еврооблигации, деньги, которые мы больше никогда не увидим», — пожаловался он.

