Путешествия
09:01, 23 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогер назвал худшие города России

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский тревел-блогер Марк Еремин назвал худшие города страны. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор материала отметил, что его замечания не касаются проживающих там людей: во время оценки он опирался только на состояние экономики и рынка работы, экологию и здоровье населения, инфраструктуру и городскую среду, отток людей и отзывы самих жителей.

Так, первое место в рейтинге занял Норильск, который Еремин назвал одним из самых тяжелых городов России. «Экология здесь настолько плохая, что многие заболевания считаются "нормой". Полярная ночь, суровый климат, удаленность от всего, высокие цены и ощущение, что ты живешь на краю цивилизации», — объяснил он.

На втором месте расположился город-призрак Воркута, где из-за отсутствия перспектив происходит постоянный отток населения. А третью строчку занял Магадан. «Красивейшая природа вокруг — и крайне тяжелая жизнь внутри города. Высокие цены, сложная логистика, ограниченный рынок труда. Все дорого, все далеко, все сложно», — отметил блогер.

В десятку худших также вошли Чита, Комсомольск-на-Амуре, Прокопьевск, Бийск, Курган, Сызрань, Уссурийск.

Ранее Еремин описал Красноярск фразой «не понимаю, как такое возможно». По словам автора публикации, он ожидал увидеть провинцию, однако город оказался быстро развивающимся.

