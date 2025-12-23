Реклама

09:00, 23 декабря 2025Бывший СССР

Уничтожение ВСУ в Вильче попало на видео

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ВСУ в Вильче Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Минобороны России опубликовало видео уничтожения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вильче Харьковской области. Видео доступно в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на первых десяти секунд видео показан удар истребителя-бомбардировщика Су-34 по позициям украинской армии.

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем уничтожили живую силу и тяжелый гексакоптер ВСУ», — описываются семь секунд другой части видео.

22 декабря Минобороны России сообщило об установлении контроля над поселком городского типа Вильча в Харьковской области. Бои и на этом направлении вели подразделения группировки войск «Север».

