08:31, 23 декабря 2025Забота о себе

Уставшим людям посоветовали «правило Золушки» для успешной интимной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Элис Гиддинс дала совет девушке по имени Мия, которая часто чувствует себя слишком уставшей, чтобы заниматься сексом. Ответ коуча опубликовало издание Metro.

Мия рассказала, что ей нужно заботиться о двух пожилых родственниках, вести бизнес. Девушка призналась, что перед сном она чувствует себя вымотанной и не хочет заниматься сексом. В ответ на жалобу Мии Гиддинс посоветовала ей использовать так называемое «правило Золушки». Его суть заключается в том, что партнеры обговаривают время, после которого они не предлагают заняться сексом.

Гиддинс отметила, что и сама пользуется этим правилом. «Мое "превращение в тыкву" назначено на 10:30 вечера. В идеале именно в это время мы гасим свет и отправляемся спать. Это означает, что секс должен начаться не позднее 10:10 вечера», — объяснила специалистка.

По мнению коуча, «правило Золушки» позволяет партнерам проявить творческий подход к сексу. При этом Гиддинс подчеркнула, что сделать первый шаг и предложить интимную близость можно в любой момент до условленного времени.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается ненастоящим. Таким образом он отреагировал на письмо мужчины, чья жена не испытывает оргазм во время секса.

