В 2026 году «АмберАвто» представит две новые модели

«РГ»: Российский «АмберАвто» расширит линейку электрокроссовером и хэтчбеком

В третьем квартале 2026 года на российском авторынке появятся две новые модели — кроссовер «АмберАвто А7» и хэтчбек «АмберАвто А3». Об этом «Российской газете» («РГ») рассказали представители производителя.

Модель «А7» позиционируется производителем как семейный электрокар для городских поездок. Его длина составляет 4640 миллиметров, а расстояние между осями — 2770 миллиметров.

Компактный «А3» создан для «передвижения в черте города» и ориентирован на молодую и активную аудиторию. Длина этой модели равна 3720 миллиметрам, а колесная база — 2390 миллиметрам.

Подводя итоги года, в компании отметили, что на сегодняшний день в России продано уже 1 115 электромобилей «АмберАвто А5». Тысячный экземпляр этой модели 28 ноября был передан покупательнице из Краснодара. Сеть дилеров марки включает 12 центров, которые работают в 9 городах страны.

В мае этого года производитель показал обновленную версию электроседана «А5» в комплектации Business. Цена на единственную доступную сейчас модель начинается от 3 150 000 рублей. Все машины марки собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее стало известно, что в следующем году российский авторынок пополнится двумя моделями от бренда SWM. Среди новинок — обновленный кроссовер G01 Pro и новый семейный автомобиль G03F.