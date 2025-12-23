Реклама

Мир
09:44, 23 декабря 2025Мир

В Европарламенте осудили подход Мерца к Украине

Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Подход Мерца к Украине является гротескным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Focke Strangmann / picture alliance via Getty Images

Подход канцлера Германии Фридриха Мерца к Украине является гротескным и не соответствует реальному положению дел. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП), бывший дипломат ООН Михаэль фон дер Шуленбург в статье для Berliner Zeitung.

«Военная реальность на местах в значительной степени игнорируется. Однако именно эта реальность определяет масштабы переговоров, а не наоборот. На этом фоне подход канцлера Мерца выглядит откровенно гротескным», — подчеркнул фон дер Шуленбург.

Депутат ЕП осудил тот факт, что европейские страны пытались обеспечить свои интересы путем переговоров с США, но не обращаясь напрямую к России. Фон Дер Шуленберг отметил, что к мирному решению по Украине можно приблизиться только за счет прямых переговоров воюющих сторон, однако политика Мерца этому не способствует.

Ранее немецкие журналисты усомнились в политической состоятельности Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона из-за состоявшегося в Брюсселе саммита.

