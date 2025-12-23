Реклама

16:20, 23 декабря 2025Мир

В Европарламенте призвали отказаться о нереалистичных мечт и принять проигрыш Украины

Шуленбург: Европе нужно принять факт проигрыша Украины и НАТО в конфликте с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европе нужно принять факт проигрыша Украины и НАТО в конфликте с Россией. Об этом заявил немецкий депутат Европарламента (ЕП) Михаэль фон дер Шуленбург в интервью газете Berliner Zeitung.

«Я считаю, что европейцам нужно начать действовать. Им нужно принять реальность, и это включает в себя тот факт, что Украина, а следовательно, и НАТО, проиграла войну», — сказал он.

По словам политика, европейцы должны прекратить гнаться за нереалистичными несбыточными мечтами и, наконец, начать серьезные переговоры с Россией.

Ранее стало известно, что первый год президентства Дональда Трампа развеял у европейских лидеров последние иллюзии о возможности влиять на политику американского лидера. Однако отмечается, что европейцы не могут позволить себе разорвать связи, потому что они все еще слишком зависимы.

