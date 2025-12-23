В Госдепе прокомментировали сообщения о разногласиях Рубио и Уиткоффа

В Госдепе назвали фейком сообщения о разногласиях Рубио и Уиткоффа

Государственный департамент и Белый дом опровергли сообщения телеканала NBC о разногласиях между госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом по вопросам урегулирования на Украине. Об этом в соцсети X заявили замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт и заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Официальные лица обвинили NBC в распространении непроверенной информации и подчеркнули слаженность работы команды Трампа по украинскому направлению.

«NBC, распространяя фейковые новости, опирается на анонимные источники», — написал Пиготт. Он подчеркнул, что госсекретарь считает Уиткоффа другом и патриотом.

Келли также отвергла эти утверждения, назвав их «полной халтурой». «Спецпосланник Уиткофф и госсекретарь Рубио работают в полной синхронизации», — заявила она.

Ранее NBC со ссылкой на источники сообщило, что между госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом возник раскол из-за их ролей в процессе урегулирования конфликта на Украине. По данным собеседников телеканала, в ноябре Рубио должен был присутствовать на переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф, не предупредив о своих планах Госдеп, выехал раньше, что могло быть попыткой опередить госсекретаря и обеспечить себе главную роль в мирном процессе. Три источника сообщили, что Рубио все же прибыл в Женеву, не допустив проведения встречи с представителями Украины без его участия.