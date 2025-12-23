В небе над Украиной заметили более сотни беспилотников

Блогер Шарий сообщил о более 130 БПЛА в небе над Украиной

В небе над Украиной в настоящий момент находятся более 130 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом утром 23 декабря сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что большая часть БПЛА держат курс на Киев и Киевскую область. «Возможно, что еще часть полетит на запад», — добавил блогер.

Помимо этого, согласно его информации, вылетела стратегическая авиация — пять Ту-95МС и два Ту-160, а в Черное море вышли носители «Калибров».

Ранее стало известно, что ночью в Одессе в результате атаки БПЛА оказались повреждены судно и припортовая инфраструктура. Тогда над территорией Украины было зафиксировано около 40 беспилотников