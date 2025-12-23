Реклама

12:04, 23 декабря 2025Силовые структуры

В России ограничили применение ареста в отношении бизнесменов

ВС РФ ограничил применение ареста в отношении предпринимателей
Артем Соколов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Верховный суд (ВС) РФ ограничил применение ареста в отношении предпринимателей. Об этом сообщает РАПСИ.

По данным агентства, Верховный суд России призвал при решении вопроса об избрании меры пресечения для бизнесменов первоначально рассматривать меры, которые не помешают работать и осуществлять предпринимательскую деятельность. Это должно распространяться на всех лиц, указанных в части 11 статьи 108 («Заключение под стражу») УПК РФ.

Верховный суд вводит почти полный запрет на заключение под стражу предпринимателей по делам, связанным с их бизнесом. Чтобы арестовать предпринимателя, следствие теперь обязано доказать, что преступление не имеет отношения к его профессиональной деятельности. Если такая связь установлена, суд должен в первую очередь рассматривать меры пресечения, не мешающие продолжению работы фирмы.

Также суд высшей инстанции напомнил, что суды должны обсуждать возможность применения меры пресечения в виде залога. В случае невозможности ее применения избрать или продлить более строгую меру пресечения. Также суды не могут избирать меру пресечения в виде ареста в отношении фигурантов дела, в случае, если дела против них возбуждены по статьям, которые не предусматривают реального лишения.

