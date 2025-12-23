Реклама

18:14, 23 декабря 2025

В России отреагировали на заявление WhatsApp об ограничении работы

Сенатор Джабаров раскритиковал заявление WhatsApp об ограничении работы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Роскомнадзор выдвинул WhatsApp конкретные условия, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление мессенджера об ограничении его работы в России.

«Были конкретные предложения от Роскомнадзора, какие условия должна выполнить компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Но они же демонстративно игнорируют их. Вообще не хотят ничего слушать, уповая на то, что у них очень много пользователей в России. Но жизнь показала, что ничего незаменимого нет. Зато у нас появился MAX — национальный мессенджер», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, если представители мессенджера WhatsApp дальше будут так себя вести, то потеряют российский рынок.

«Это их право. Но ставить условия огромной стране, великой державе — это несолидно. У нас тоже есть суверенное право делать то, что мы считаем нужным, и то, что отвечает интересам нашего народа», — заключил он.

Ранее мессенджер WhatsApp отреагировал на ограничение его работы в России. В компании заявили, что в России сервисом пользуются более 100 миллионов человек из разных регионов. «Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщил WhatsApp. Представители платформы также подчеркнули, что WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества, а российские пользователи создают множество чатов — от рабочих до тематических.

