В России отреагировали на заявление WhatsApp об ограничении работы

Сенатор Джабаров раскритиковал заявление WhatsApp об ограничении работы

Роскомнадзор выдвинул WhatsApp конкретные условия, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление мессенджера об ограничении его работы в России.

«Были конкретные предложения от Роскомнадзора, какие условия должна выполнить компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Но они же демонстративно игнорируют их. Вообще не хотят ничего слушать, уповая на то, что у них очень много пользователей в России. Но жизнь показала, что ничего незаменимого нет. Зато у нас появился MAX — национальный мессенджер», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, если представители мессенджера WhatsApp дальше будут так себя вести, то потеряют российский рынок.

«Это их право. Но ставить условия огромной стране, великой державе — это несолидно. У нас тоже есть суверенное право делать то, что мы считаем нужным, и то, что отвечает интересам нашего народа», — заключил он.

Ранее мессенджер WhatsApp отреагировал на ограничение его работы в России. В компании заявили, что в России сервисом пользуются более 100 миллионов человек из разных регионов. «Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщил WhatsApp. Представители платформы также подчеркнули, что WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества, а российские пользователи создают множество чатов — от рабочих до тематических.