Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 23 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о подготовке удара по Украине на Рождество

Депутат Чепа предрек новую атаку ВСУ на энергетические объекты России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится ответных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) после атак на российские регионам и предприятия, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова украинского лидера о подготовке Москвой массированного удара на католическое Рождество, в ночь на 25 декабря.

«Россия никогда не отвергала возможность прекращения огня. Мало того, мы в одностороннем порядке выполняли это на различные праздники: на новогодние праздники, на Пасху и на 9 Мая. Мы поддерживали инициативу [президента США Дональда] Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам в течение месяца. Мы это делали. При этом Украина нарушала эти договоренности, не поддерживала нас в этом. Поэтому все, что говорит Зеленский, — это ложь», — заявил Чепа.

По словам депутата, Киев боится ответа Москвы.

«Мы обычно отвечаем на действия ВСУ и отвечаем более чем адекватно. Поэтому я думаю, что нам следует ожидать после вот этих вот заявлений очередную атаку украинских беспилотников на энергетические объекты России», — заключил политик.

Ранее Зеленский заявил, что Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. По мнению главы государства, атака может состояться на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Он указал, что Россия отвергла идею о прекращении огня на время религиозного праздника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    «Ростех» рассказал о пробивающих дроны патронах IGLA

    «Динамо» определилось с тренером до конца сезона

    Состоявшие в секте люди поделились своим опытом освобождения

    Россиян предупредили о недопустимости прогнозов о росте цен на яйца

    Стало известно о смерти россиянки после пирсинга

    Мужчина выиграл в лотерею 56 миллионов рублей благодаря дочери-сладкоежке

    Российская сеть ресторанов создала новую позу для йоги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok