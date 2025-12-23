В России ответили на слова Зеленского о подготовке удара по Украине на Рождество

Депутат Чепа предрек новую атаку ВСУ на энергетические объекты России

Президент Украины Владимир Зеленский боится ответных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) после атак на российские регионам и предприятия, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова украинского лидера о подготовке Москвой массированного удара на католическое Рождество, в ночь на 25 декабря.

«Россия никогда не отвергала возможность прекращения огня. Мало того, мы в одностороннем порядке выполняли это на различные праздники: на новогодние праздники, на Пасху и на 9 Мая. Мы поддерживали инициативу [президента США Дональда] Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам в течение месяца. Мы это делали. При этом Украина нарушала эти договоренности, не поддерживала нас в этом. Поэтому все, что говорит Зеленский, — это ложь», — заявил Чепа.

По словам депутата, Киев боится ответа Москвы.

«Мы обычно отвечаем на действия ВСУ и отвечаем более чем адекватно. Поэтому я думаю, что нам следует ожидать после вот этих вот заявлений очередную атаку украинских беспилотников на энергетические объекты России», — заключил политик.

Ранее Зеленский заявил, что Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. По мнению главы государства, атака может состояться на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Он указал, что Россия отвергла идею о прекращении огня на время религиозного праздника.