Зеленский предупредил о готовящемся массированном ударе по Украине. Когда, по его мнению, может начаться налет?

Зеленский: Россия может нанести массированный удар по Украине на Рождество

Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар по Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, атака может состояться на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Он указал, что Россия отвергла идею о прекращении огня на время религиозного праздника.

Сегодня в ходе заседания военной ставки вопрос номер один был о защите наших городов, сел, особенно 23, 24, 25-го декабря. Непосредственно военные должны обратить внимание, защищать как могут — все очень непросто из-за дефицита ПВО

Владимир Зеленский президент Украины

В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

Объявить перемирие на католическое Рождество предложил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, такой шаг мог бы стать «началом мира». «Мяч на стороне РФ. Москва сделает важный шаг, если прекратит обстрелы в ночь на 25 декабря», — отметил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия хочет мира, а не перемирия ради передышки Украины. «Мы не хотим перемирия, чтобы дать Украине подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим», — сказал он.

На Украине понадеялись на чудо для перемирия с Россией

До конца года ожидать перемирия в конфликте между Россией и Украиной не стоит. Об этом заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. Он подчеркнул, что не видит оснований для приближения окончания конфликта до конца 2025 года, однако отметил, что чудеса тоже случаются. При этом он подчеркнул, что идущие переговоры между Россией, США и Украиной нельзя называть «спектаклем», созданным Москвой. По мнению Грицака, этот процесс вернее называть дипломатической игрой, благодаря которой позиции сторон, хотя бы на словах, сближаются.

Схожую точку зрения высказал генерал-майор в отставке, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин. С точки зрения эксперта, никаких перспектив на перемирие до Нового года, если не случится чего-нибудь совершенно из ряда вон выходящего, нет. «Ничего не будет. Хорошо бы, конечно, если бы было хотя бы прекращение огня на линии соприкосновения, но надежд на это мало», — порассуждал Дворкин.

Из-за массированных ударов на Украине не осталось целых электростанций

15 декабря Зеленский признал, что все электростанции Украины так или иначе подверглись массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России. «В стране нет ни одной "живой" электростанции, которая не пострадала бы от российских атак», — высказался политик.

Издание The Washington Post предупредило, что энергосистема Украины, особенно в центральной и восточной частях страны, близка к полному коллапсу. «Мы если и не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому», — приводятся в публикации слова анонимного европейского дипломата. Последние российские атаки значительно повредили системы передачи электричества с запада Украины, что угрожает расколом страны на две части.

Одним из самых эффективных стал удар по энергетике Одесской области в ночь на 13 декабря. Тогда большая часть Одессы полностью осталась без света, блэкаут продлился дольше трех дней.