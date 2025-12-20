Генерал-майор оценил шансы на перемирие на Украине к Новому году

Генерал-майор в отставке, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин оценил шансы на перемирие на Украине к Новому году. Своей оценкой ситуации он поделился с Газетой.Ru.

С точки зрения эксперта, никаких перспектив на перемирие до Нового года, если не случится чего-нибудь совершенно из ряда вон выходящего, нет. «Ничего не будет. Хорошо бы, конечно, если бы было хотя бы прекращение огня на линии соприкосновения, но надежд на это мало», — говорит Дворкин.

На предстоящих переговорах по Украине в Майами между представителями России и США, по мнению Дворкина, будет множество возражений, которые не позволят согласовать договор.

По данным западных СМИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 20-21 декабря нанесет визит в США для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, что Москва действительно готовится к «определенным контактам» с Вашингтоном, чтобы узнать итоги переговоров Украины и европейских стран.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала пять важных препятствий для мира на Украине. Первым ключевым вопросом является территориальный — РФ настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Киев же отказывается уступать территории.