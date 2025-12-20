Реклама

В США назвали пять препятствий для мира между Россией и Украиной

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине продолжается несколько недель, однако до окончательного соглашения еще далеко, поскольку Россия и Украина расходятся по пяти важным вопросам. Препятствия для мира назвала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Первым ключевым вопросом является территориальный — РФ настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Киев же отказывается уступать территории. Второй вопрос — стремление Украины в НАТО, против чего Москва выступает решительно против.

Не менее важными противоречиями остаются численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), контроль над Запорожской АЭС и статус русского языка на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность заключения мирной сделки по Украине без согласия России. «Это зависит от обеих сторон. В конечном итоге, именно им предстоит заключить сделку», — сказал он.

