21:24, 19 декабря 2025Мир

В США исключили возможность мирной сделки по Украине без согласия РФ

Госсекретарь США Рубио: Мирной сделки по Украине не будет без согласия России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Мирной сделки по Украине не будет без согласия России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, одобрение требуется и со стороны Украины. «Это зависит от обеих сторон. В конечном итоге, именно им предстоит заключить сделку», — сказал он. Рубио добавил, что Соединенные Штаты не могут заставить что-либо делать ни Украину, ни Россию.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мирный план президента США Дональда Трампа. Они призвали его не заключать сделку без четких гарантий безопасности от США.

До этого газета El País сообщила, что европейские политики опасаются резкого разрыва дипломатических отношений с США. По данным издания, в Европе сомневаются, что не расположенный к ним благосклонно Трамп будет и дальше поддерживать Киев.

