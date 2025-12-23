В России отыскали авторов сообщения Путину о жизни как в 19-м веке

Жители поселка Ульяновка Ленобласти сообщили Путину о жизни как в 19-м веке

В России отыскали авторов сообщения президенту страны Владимиру Путину о жизни как в 19-м веке. Ими оказались жители поселка Ульяновка в Ленинградской области, а не Ульяновска, как предполагали первоначально, передает ТАСС.

В пресс-службе Ульяновска агентству рассказали, что на связь с администрацией города вышла женщина из Ульяновки. Она отметила, что вопрос главе государства на прямую линию, прошедшую 19 декабря, поступил от ее односельчан.

Она разъяснила, что в обращении была опечатка.

Представитель пресс-службы администрации Ульяновска отметил, что жители поселка намеревались донести Путину о проблемах с отключением электроэнергии.

До этого стало известно, что мэр Ульяновска Александр Болдакин стал искать мужчину, который написал президенту России.

19 декабря на прямой линии российский лидер увидел на экране вопрос одного из жителей города, зачитав его в прямом эфире. «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — указывалось в тексте обращения.