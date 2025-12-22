Реклама

16:35, 22 декабря 2025Россия

Мэр российского города начал искать сообщившего Путину о жизни как в 19-м веке

Мэр Ульяновска Болдакин ищет мужчину, сообщившего Путину о жизни как в 19-м веке
Майя Назарова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мэр Ульяновска Александр Болдакин начал искать мужчину, который на прямой линии сообщил президенту России Владимиру Путину о жизни как в 19-м веке, передает РИА Новости.

Глава городской администрации пояснил, что хочет детальнее разобраться, чем недоволен житель. «Мне бы тоже хотелось встретиться с автором, чтобы подробно рассмотреть его сигнал», — поделился Болдакин.

Власти Ульяновска, объясняя обращение, заявили, что оно может быть связано со сферами городского хозяйства или общественного транспорта.

19 декабря на прямой линии российский лидер увидел на экране вопрос одного из жителей города, зачитав его в прямом эфире. «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — указывалось в тексте обращения.

