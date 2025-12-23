Реклама

Россия
14:53, 23 декабря 2025

В России виновник ДТП увез на капоте водителя пострадавшей машины и попал на видео

Константин Лысяков
В Челябинске виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия и увез на капоте водителя пострадавшей машины. Инцидент попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

По информации издания, авария произошла на улице Братьев Кашириных, где автомобиль Hyundai врезался в Nissan и сразу уехал. Тогда водитель поврежденной машины нагнал нарушителя и встал перед его иномаркой. Однако Hyundai вдруг тронулся с места, протаранил заградившего ему путь россиянина и продолжил движение вместе с ним.

На опубликованных каналом кадрах видно, как виновник ДТП везет водителя Nissan на капоте по автодороге, проезжая оживленный перекресток.

Как пишет Baza, таким образом Hyundai преодолел около 200 метров, после чего пострадавший упал на асфальт и получил травмы. В свою очередь, нарушитель скрылся, однако позже его задержали.

Ранее в Макеевке Донецкой народной республики водитель Audi похвалился на видео скоростью автомобиля и снял последние секунды своей жизни. Судя по записи, мужчина делал ее для кого-то из знакомых.

