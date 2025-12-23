Реклама

Экономика
12:21, 23 декабря 2025Экономика

В такси запустили ИИ-подсказки для пассажиров о месте назначения

«Яндекс Go» покажет краткие отзывы о местах назначения в такси с помощью ИИ
Константин Паршин (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажиры «Яндекс Go» получат ИИ-подсказки во время поездки на такси в ресторан, отель, театр, парк или другие заведения. Рекомендации появятся на экране заказа и, как отметили в компании, помогут подготовиться к визиту в место назначения. Например, пассажир заранее поймет, о каких знаковых блюдах в кафе уточнить у официанта или что галерее особенно хвалят индивидуальные экскурсии. Лаконичную подсказку создает нейросеть семейства Alice AI, которая анализирует и систематизирует комментарии пользователей.

ИИ-подсказки о точке назначения появляются автоматически, если в маршруте указано название места, а не просто адрес. По данным компании, чаще всего пользователи вводят названия мест, когда направляются в кафе, рестораны, образовательные организации, аэропорты и транспортные узлы. Такие поездки составляют около четверти всех заказов в месяц. Теперь пользователям не нужно читать сотни отзывов о месте назначения — ключевые детали уже собраны, и пассажир может изучить их прямо в поездке.

Для создания подсказки нейросеть получает данные об объекте: название, адрес, тип организации и тексты отзывов. Затем LLM-модель извлекает суть из каждого отзыва и формулирует короткие фразы, а отдельный классификатор проверяет грамматику и удаляет повторы. Технология работает на данных «Яндекс Карт»: алгоритм анализирует и саммаризирует более 70 миллионов отзывов, которые пользователи оставили о местах в стране. Каждую неделю к ним добавляются еще около 30 тысяч новых. ИИ выделяет из них ключевую информацию и повторяющиеся мнения, превращает их в короткие подсказки до 100 символов.

Помимо подсказок на экране заказа, в поездке пользователям также стали доступны быстрые действия. Для музеев и других культурных площадок доступна покупка билетов. Если поездка ведет в аэропорт или на вокзал, можно сразу посмотреть онлайн-табло и статус рейса или поезда — эта функция есть в Москве, в будущем появится во всех городах.

