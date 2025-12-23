Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 23 декабря 2025Экономика

«Тануки» подали заявление на регистрацию собственной позы в Федерацию йоги России

Сеть «Тануки» зарегистрирует позу «прямой креветки» в Федерации йоги России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tijana Simic / Shutterstock / Fotodom

Сеть ресторанов «Тануки» подала заявление в Федерацию йоги России с просьбой включить в официальный реестр поз собственную позу под названием «прямая креветка». Поза может официально стать новой впервые за несколько десятков сотен лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Поза была зафиксирована в ходе проведения первой в истории ролловой йоги — практики, прошедшей в одном из ресторанов сети. В процессе наблюдений сотрудники отметили, что участники и гости заведения интуитивно принимали схожее положение, в котором чувствовали себя наиболее спокойно и комфортно.

Как уточнили в компании, поза «прямая креветка» предполагает положение лежа или полулежа с вытянутым корпусом, расслабленными плечами, ровным дыханием и расфокусированным взглядом. По наблюдениям организаторов, в таком состоянии у гостей снижался уровень тревожности и повышалась продолжительность спокойного пребывания без внешних стимулов.

В «Тануки» отметили, что эффект позы проявлялся в снижении числа конфликтных ситуаций и общей эмоциональной разрядке в зале. Дополнительные наблюдения проводились в присутствии директора по спокойствию сети Прохора Шаляпина, который также зафиксировал состояние умиротворения у гостей. О его работе ранее был снят видеопроект, опубликованный в социальных сетях компании.

По итогам практики сеть ресторанов направила официальную заявку в Федерацию йоги России. В случае одобрения поза «прямая креветка» может быть включена в реестр как адаптационная и рекомендованная для периодов повышенной эмоциональной нагрузки.

Ранее Прохора Шаляпина назначили директором по спокойствию в сети ресторанов «Тануки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Допущено взятие Россией «большей части» Запорожской области

    В российском регионе четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok