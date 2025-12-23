Сеть «Тануки» зарегистрирует позу «прямой креветки» в Федерации йоги России

Сеть ресторанов «Тануки» подала заявление в Федерацию йоги России с просьбой включить в официальный реестр поз собственную позу под названием «прямая креветка». Поза может официально стать новой впервые за несколько десятков сотен лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Поза была зафиксирована в ходе проведения первой в истории ролловой йоги — практики, прошедшей в одном из ресторанов сети. В процессе наблюдений сотрудники отметили, что участники и гости заведения интуитивно принимали схожее положение, в котором чувствовали себя наиболее спокойно и комфортно.

Как уточнили в компании, поза «прямая креветка» предполагает положение лежа или полулежа с вытянутым корпусом, расслабленными плечами, ровным дыханием и расфокусированным взглядом. По наблюдениям организаторов, в таком состоянии у гостей снижался уровень тревожности и повышалась продолжительность спокойного пребывания без внешних стимулов.

В «Тануки» отметили, что эффект позы проявлялся в снижении числа конфликтных ситуаций и общей эмоциональной разрядке в зале. Дополнительные наблюдения проводились в присутствии директора по спокойствию сети Прохора Шаляпина, который также зафиксировал состояние умиротворения у гостей. О его работе ранее был снят видеопроект, опубликованный в социальных сетях компании.

По итогам практики сеть ресторанов направила официальную заявку в Федерацию йоги России. В случае одобрения поза «прямая креветка» может быть включена в реестр как адаптационная и рекомендованная для периодов повышенной эмоциональной нагрузки.

Ранее Прохора Шаляпина назначили директором по спокойствию в сети ресторанов «Тануки».