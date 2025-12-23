Реклама

Бывший СССР
16:22, 23 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о заходе российских военных в населенный пункт в Сумской области

Трегубов: В Грабовское Сумской области зашли около 100 военных ВС России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В село Грабовское Сумской области зашли военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил спикер группировки Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов, передает УНИАН в Telegram.

Так он подтвердил информацию о продвижении армии РФ в Сумской области. 20 декабря Минобороны России сообщало о взятии российскими военными населенных пунктов Грабовское и Рясное.

По словам Трегубова, в населенный пункт зашли около 100 бойцов. Он также отметил закрепление военнослужащих РФ, несмотря на попытки украинских солдат контратаковать.

Ранее стала известна причина быстрого продвижения ВС России в Сумской области. Зайти в населенные пункты российским подразделениям помогли погодные условия.

