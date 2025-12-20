На Украине заявили о переходе двух населенных пунктов под контроль ВС России

«Кордон.Медіа»: ВС России заняли села Грабовское и Рясное в Сумской области

Еще два населенных пункта в Сумской области — села Грабовское и Рясное — перешли под контроль российских войск. По данным издания «Кордон.Медиа», которому дала комментарий жительница Краснопольской поселковой общины, эвакуированная в связи с обострением ситуации на границе, ВС РФ заняли приграничные села 20 декабря.

«По состоянию на вечер 20 декабря в селе Рясное есть вражеская пехота», — отмечает издание. Уточняется, что за вечер часть жителей населенных пунктов были эвакуированы.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли населенный пункт Высокое в Сумской области. В операции принимали участие подразделения группировки «Север».