Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 20 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о переходе двух населенных пунктов под контроль ВС России

«Кордон.Медіа»: ВС России заняли села Грабовское и Рясное в Сумской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще два населенных пункта в Сумской области — села Грабовское и Рясное — перешли под контроль российских войск. По данным издания «Кордон.Медиа», которому дала комментарий жительница Краснопольской поселковой общины, эвакуированная в связи с обострением ситуации на границе, ВС РФ заняли приграничные села 20 декабря.

«По состоянию на вечер 20 декабря в селе Рясное есть вражеская пехота», — отмечает издание. Уточняется, что за вечер часть жителей населенных пунктов были эвакуированы.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли населенный пункт Высокое в Сумской области. В операции принимали участие подразделения группировки «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    На Западе раскрыли способ ведения «невидимой войны» против России

    В Кремле прокомментировали сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка

    На Западе обрушились с критикой на Украину из-за вооружения

    На Украине заявили о переходе двух населенных пунктов под контроль ВС России

    Российский хоккеист описал чтение «Мертвых душ» словами «я засыпал»

    ВСУ атаковали российский энергетический объект

    Дзюба повторил свое скандальное видео для рекламы мессенджера Max

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok