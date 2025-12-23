Реклама

06:21, 23 декабря 2025Мир

Вэнс заявил о «неуверенности» в мире на Украине

Вэнс усомнился в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kyle Mazza / UNF News / Consolidated News Photos / Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей неуверенности в скором наступлении мира на Украине. Об этом он заявил в интервью порталу UnHerd.

«Мы продолжим вести переговоры. И я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не сказал с уверенностью, что мы придем к мирному урегулированию», — сообщил он.

Политик подчеркнул, что основной проблемой на переговорах стал вопрос территорий. Желание России получить контроль над всем Донбассом, как и нежелание Украины отказываться от этих территорий, привели к серьезной задержке в переговорах, отметил Вэнс.

Ранее американский вице-президент сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части Донецкой народной республики (ДНР). «Они в частном порядке признают, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк», — отметил Вэнс.

