Вэнса поддержали в качестве преемника Трампа

NBC: Участники AmericaFest поддержали Вэнса как преемника Трампа

Большинство участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest поддержали американского вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от республиканцев на следующих выборах. Об этом сообщает NBC.

Согласна результатам опроса, 84 процента опрошенных участников конференции поддерживают Вэнса как преемника президента США Дональда Трампа на следующих выборах. Вице-президент также получил публичную поддержку от Эрики Кирк.

Пять процентов респондентов отдали предпочтение американскому госсекретарю Марко Рубио и три процента — губернатору Флориды Рону Десантису.

Уточняется, что сам Вэнс официально не заявлял, что намерен баллотироваться на пост президента на следующих выборах в ноябре 2028 года.

Ранее Вэнс заявил о своей неуверенности в скором наступлении мира на Украине. Политик подчеркнул, что основной проблемой на переговорах стал вопрос территорий.