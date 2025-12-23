Внучка Чарли Чаплина заявила о желании сменить фамилию

Уна Чаплин хотела сменить фамилию из-за чувства вины к своему деду Чарли Чаплину

Звезда фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» Уна Чаплин призналась, что хотела сменить фамилию. Ее слова передает издание The Times.

Артистка сообщила, что не хотела вызывать ассоциаций со знаменитым дедом — Чарли Чаплином. После окончания Королевской академии драматического искусства известность ее фамилии стала для нее вызовом.

«Некоторые двери не открылись бы, если бы я не была связана с этим замечательным человеком. Но сложно чувствовать себя недостойной того места, где ты находишься», — рассказывает о своих сомнениях она.

Также актриса, ставшая известной благодаря ролям в сериалах «Игра престолов» и «Табу», призналась, что мучилась виной и в то же время испытывала благодарность своему деду.

Ранее стало известно, что испано-британская актриса и внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин снимется в третьей части «Аватара». Об этом сообщил продюсер фильма «Аватар: Путь воды» Джон Ландау.