Зеленский решил отказаться от советского календаря

Зеленский анонсировал изменения в украинском календаре

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в национальном календаре. Об этом он заявил во время ежевечернего обращения в согражданам.

По его словам, некоторые праздники приходятся на дни трагедий. Кроме того, он заявил о необходимости отказаться от советского календаря, когда несколько праздников приходились на один день.

В качестве примера он привел Рождество, празднование которого было перенесено на 25 декабря, в соответствии с католической традицией. «Как легко был воспринят перенос "настоящего Рождества", так и другие даты должны быть справедливыми и корректными», — отметил политик.

Ранее Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины». В 2023 году украинский президент перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря.