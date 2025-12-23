Реклама

23:52, 22 декабря 2025

Зеленский заявил о закрытой части гарантий безопасности

Зеленский рассказал, что часть гарантий безопасности от США не обнародуют
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон даст гарантии безопасности, но часть из них решат не обнародовать. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, которая опубликована в его Telegram-канале.

В ходе выступления Зеленский подчеркнул, что одной из основных частей соглашения является документ о гарантиях безопасности. По его словам, он должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.

Кроме того, как отметил глава украинского государства, существуют два документа, касающиеся этого вопроса.

«Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США — рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности», — рассказал Зеленский на пресс-конференции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сделала все возможное на переговорах с США в Майами. Он добавил, что базовый блок всех документов готов. Встреча делегаций Киева и Вашингтона прошла 20 декабря.

