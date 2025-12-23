Зеленский заявил о закрытой части гарантий безопасности

Зеленский рассказал, что часть гарантий безопасности от США не обнародуют

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон даст гарантии безопасности, но часть из них решат не обнародовать. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, которая опубликована в его Telegram-канале.

В ходе выступления Зеленский подчеркнул, что одной из основных частей соглашения является документ о гарантиях безопасности. По его словам, он должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.

Кроме того, как отметил глава украинского государства, существуют два документа, касающиеся этого вопроса.

«Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США — рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности», — рассказал Зеленский на пресс-конференции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сделала все возможное на переговорах с США в Майами. Он добавил, что базовый блок всех документов готов. Встреча делегаций Киева и Вашингтона прошла 20 декабря.

