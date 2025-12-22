Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

Зеленский: Украинская делегация сделала все возможное на переговорах с США

Украинская делегация сделала все возможное на переговорах с США, которые прошли в Майами. Об этом сообщает украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть», — написал он.

По его словам, на переговорах были разработаны гарантии безопасности для Украины, двусторонние документы с США, подтверждающие их. Зеленский подчеркнул, что базовый блок всех документов готов. Встреча украинской и американской делегаций прошла 20 декабря.

21 декабря в Майами также прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Встреча прошла в два раунда, по итогам которых обе стороны оценили ход переговоров.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие 20 декабря, зашли в тупик.