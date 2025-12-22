Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:07, 22 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

Зеленский: Украинская делегация сделала все возможное на переговорах с США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинская делегация сделала все возможное на переговорах с США, которые прошли в Майами. Об этом сообщает украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«На мой взгляд, все возможное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть», — написал он.

По его словам, на переговорах были разработаны гарантии безопасности для Украины, двусторонние документы с США, подтверждающие их. Зеленский подчеркнул, что базовый блок всех документов готов. Встреча украинской и американской делегаций прошла 20 декабря.

21 декабря в Майами также прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Встреча прошла в два раунда, по итогам которых обе стороны оценили ход переговоров.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица сообщил, что переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие 20 декабря, зашли в тупик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Каллас пригрозила США из-за Гренландии

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok