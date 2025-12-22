В США прошли переговоры американцев с украинскими и российскими представителями. Как стороны оценивают встречу?

Дмитриев: Разжигателям войны не удалось сорвать переговоры РФ и США в Майами

В Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Встреча прошла в два раунда, по итогам которых обе стороны оценили ход переговоров.

Подробности обсуждений политики не раскрыли. Дмитриев кратко прокомментировал процесс, заявив, что разжигателям войны не удалось сорвать переговоры.

Не смогли, не смогли, все хорошо Кирилл Дмитриев глава РФПИ

В ночь на 20 декабря по московскому времени президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

В этот же день в страну прибыл Дмитриев. Сразу из аэропорта политик отправился на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.

Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу. Дмитриев намерен получить от США предложения, переданные лидерами стран Евросоюза (ЕС) и Украины. По возвращении в Москву он доложит о них главе государства.

Мы это все рассмотрим — что может быть принято и что нельзя категорически будет принять. Думаю, что большинство предложений нам не подойдут Юрий Ушаков помощник президента России

По словам Ушакова, Москва условилась придерживаться договоренностей, достигнутых во время контактов с американской стороной в Анкоридже и на других встречах. Ушаков назвал предложения ЕС и Украины «неконструктивными».

В переговорах участвовали Украина и Европа

20 декабря в США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами, сообщил глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров.

По его словам, украинская сторона договорилась с Соединенными Штатами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самых трудных пунктах переговоров — ими являются территории, Запорожская атомная электростанция (АЭС) и финансирование восстановления страны.

Украина уже передала свое видение США, добавил политик. После встречи с украинскими представителями в Майами начались переговоры с российской делегацией.

Зеленский уточнил, что администрация Трампа предложила устроить трехсторонние переговоры во Флориде, в которых бы приняли участие представители Соединенных Штатов, Украины и России.

Президент Украины подчеркнул, что такой сценарий возможен, однако сначала следует понять результаты предварительного диалога между Киевом и Вашингтоном.

Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными

Стив Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными и конструктивными.

За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами Стив Уиткофф спецпредставитель президента США

До этого Уиткофф сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с Владимиром Зеленским и европейцами в Берлине.

США и Украина обсудили в Майами план Трампа и гарантии безопасности

Уиткофф рассказал, что в перечень тем вошли разработка 20-пунктного плана, согласование позиций по рамкам многосторонних гарантий безопасности, а также гарантий США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.

Мирное соглашение по Украине нужно не только для того, чтобы прекратить боевые действия, оно также должно стать основой для стабильного будущего, считает спецпосланник президента США.

Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего Стив Уиткофф спецпредставитель президента США

Уиткофф подчеркнул, что необходимо гарантировать Украине безопасность и процветание, однако не раскрыл конкретных шагов, которые планирует предпринять американская администрация.

