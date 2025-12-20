Зеленский: Самые трудные пункты переговоров — территории и Запорожская АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самых трудных пунктах переговоров — ими являются территории, Запорожская атомная электростанция (АЭС) и финансирование восстановления страны. Об этом пишет Telegram-канал УНИАН.

Также непростым для согласования вопросом украинский лидер считает гарантии безопасности для страны и формат мониторинга. По его словам, Украина уже передала свое видение США. Теперь американской стороне предстоит обсудить его с Россией.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на ближайшее время запланированы консультации делегаций Украины и США во Флориде.

Ранее украинский президент допустил возможные многосторонние переговоры с участием России, США и европейских партнеров Киева. По его словам, инициатива исходила от американской стороны