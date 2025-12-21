Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:56, 21 декабря 2025Россия

Дмитриев кратко прокомментировал российско-американские переговоры

Дмитриев: Разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев кратко прокомментировал российско-американские переговоры в Майами, передает РИА Новости.

Он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам делегаций. «Не смогли, не смогли, все хорошо», — сказал политик по итогам второго раунда дискуссий.

Дмитриев намерен получить от США предложения, переданные лидерами стран Евросоюза и Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу. Глава РФПИ должен вернуться в Москву в понедельник — тогда он доложит обо всем президенту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Уиткофф оценил переговоры по Украине

    Дмитриев кратко прокомментировал российско-американские переговоры

    Раскрыты подробности гибели подростка после взрыва в Подмосковье

    Депутат Рады заявил об институциональном распаде Украины

    В России обвинили «глубинное государство» в разжигании третьей мировой войны

    В Госдуме захотели пересмотреть лимит на подарки для учителей

    Страны Евросоюза захотели потребовать исключить их из кредитования Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok