Дмитриев: Разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев кратко прокомментировал российско-американские переговоры в Майами, передает РИА Новости.

Он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам делегаций. «Не смогли, не смогли, все хорошо», — сказал политик по итогам второго раунда дискуссий.

Дмитриев намерен получить от США предложения, переданные лидерами стран Евросоюза и Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва ждет сигналов от США и Европы по переговорному процессу. Глава РФПИ должен вернуться в Москву в понедельник — тогда он доложит обо всем президенту.

