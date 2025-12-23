Жена Александра Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин в ультракороткой юбке прогулялась по Москве

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин показала фото с прогулки по Москве. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница запечатлена на размещенных кадрах в объемной укороченной шубе, черных колготках и ультракороткой юбке, которая была оформлена в голубую и черную клетку. Кроме того, знаменитость надела кожаные сапоги. Также она прогулялась с небольшой сумкой и уложила волосы в косы.

