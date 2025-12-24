Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 24 декабря 2025МирЭксклюзив

Описана стратегия России по развитию ИИ

Политолог Анна Сытник: Стратегия РФ по ИИ должна быть связана с суверенностью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Стратегия России по развитию искусственного интеллекта (ИИ) должна быть связана с суверенностью и качеством внедрения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник.

«Нужен прагматичный путь: суверенность в критических технологиях и инфраструктуре сейчас и прорывные направления на завтра», — подчеркнула она.

По словам политолога, России не следует включаться в гонку технологий в сфере ИИ, которую уже ведут США и КНР. Попытки догнать самые мощные модели на текущем этапе являются заведомо проигрышной стратегией, считает эксперт. В связи с этим гораздо важнее оказывается поддержка международного сотрудничества по развитию ИИ и выработке правил в этой области.

Ранее Сытник раскрыла последствия использования ИИ в военной сфере. По ее мнению, это может повысить риск ошибок и эскалации напряженности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    В России дети вступились за уволенного директора школы

    Гоблин высказался о «массовом озверении» россиян из-за Долиной

    Российская биржа назвала свое сообщение ошибочным

    Москвичам придется тратить больше денег на красоту

    В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

    Истерика на утреннике из-за раздачи конфет привела россиянина к задержанию

    Описана стратегия России по развитию ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok