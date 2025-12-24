Описана стратегия России по развитию ИИ

Политолог Анна Сытник: Стратегия РФ по ИИ должна быть связана с суверенностью

Стратегия России по развитию искусственного интеллекта (ИИ) должна быть связана с суверенностью и качеством внедрения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник.

«Нужен прагматичный путь: суверенность в критических технологиях и инфраструктуре сейчас и прорывные направления на завтра», — подчеркнула она.

По словам политолога, России не следует включаться в гонку технологий в сфере ИИ, которую уже ведут США и КНР. Попытки догнать самые мощные модели на текущем этапе являются заведомо проигрышной стратегией, считает эксперт. В связи с этим гораздо важнее оказывается поддержка международного сотрудничества по развитию ИИ и выработке правил в этой области.

Ранее Сытник раскрыла последствия использования ИИ в военной сфере. По ее мнению, это может повысить риск ошибок и эскалации напряженности.