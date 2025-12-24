Анастасия Ракова сообщила об обеспечении всех нуждающихся детей-сирот в Москве квартирами

Заммэра Ракова: За три года в Москве более 3000 сирот получили жилье

Москва продолжила развитие системы социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В 2025 году город предоставил около 900 благоустроенных квартир сиротам, достигшим совершеннолетия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы уделяем комплексное внимание поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки — сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната: помогают оформить льготы, вести бюджет, выбрать профессию, поступить в колледж или вуз и побороть личные психологические трудности», — рассказала Анастасия Ракова.

По словам заместителя мэра столицы, когда молодому человеку исполняется 18 лет — независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот — каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья.

Решение о предоставлении собственного жилья принимает специальная комиссия. Квартира выделяется в случаях, когда у молодого человека отсутствует собственная жилая площадь либо проживание в ней по установленным причинам невозможно.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что город ежегодно обеспечивает квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по которым были приняты положительные решения Комиссии по решению жилищных вопросов. Эта работа ведется в плановом режиме. Совместно с Департаментом труда и социальной зашиты населения обеспечены подписание договора и выдача ключей в рамках одного визита по записи на удобное время.

«А электронное взаимодействие между органами исполнительной власти в данном процессе сократило цикл от показа квартиры до договора на 42 процента», — подчеркнула Екатерина Соловьева.

На портале «Моя новая семья» в разделе «Мое жилье» размещены сведения об условиях предоставления недвижимости и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки. Все квартиры передаются с выполненным ремонтом. Через пять лет жилье может быть оформлено по договору социального найма с последующей возможностью приватизации.

Переход к самостоятельной жизни является важным этапом для каждого молодого человека. Для того чтобы он проходил максимально комфортно, в Москве действует система поддержки — службы постинтернатного патроната. В настоящее время в столице работает более 20 таких служб.

Специалисты обеспечивают комплексное сопровождение: консультируют по оформлению льгот и выплат, обучают финансовому планированию и обустройству жилья, помогают с профессиональной ориентацией и выбором учебного заведения. Ключевым направлением является содействие в трудоустройстве, которое включает не только поиск вакансий, но и помощь в адаптации на новом рабочем месте. Для решения сложных вопросов к работе привлекаются юристы и психологи.

На этапе адаптации к самостоятельной жизни для юношей и девушек предусмотрен широкий спектр мер поддержки. Ознакомиться с ними можно на специальном сервисе «Путеводитель по взрослой жизни» на портале «Моя новая семья».

В помощь создан портал «Моя новая семья», который является информационной платформой о деятельности столичных органов опеки и попечительства, а также о работе центров содействия семейному воспитанию. Ресурс будет полезен широкому кругу лиц: потенциальным и действующим приемным родителям, выпускникам из числа детей-сирот, а также всем, кто участвует в решении вопросов устройства детей, оставшихся без родительского попечения.