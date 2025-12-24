РАН: Число магнитных бурь в 2025 году оказалось рекордным за последние 10 лет

Число магнитных бурь в 2025 году оказалось рекордным за последние 10 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Всего в текущем году было 69 дней, когда наблюдались магнитные бури. При этом общее количество геомагнитно-возмущенных дней, во время которых индекс Kp достигал значения 4 и выше (желтый или красный уровни), составило 164 против 94 в 2024 году. Показатель выше (169 дней) был в последний раз зафиксирован 20 лет назад, в 2005 году.

Ученые связывают рост числа магнитных бурь с увеличением количества корональных дыр на Солнце. При этом признаков снижения количества или уменьшения размера дыр не наблюдается. По этой причине как минимум в первые месяцы 2026 года ожидается продолжение повышенной частоты магнитных бурь.

Ранее сообщалось, что магнитная буря может начаться на Земле 30 декабря.