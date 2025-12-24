Реклама

07:32, 24 декабря 2025

Девушка опозорилась в родительском туалете после операции на мозге

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником RIP_MYButthole рассказала о том, как опозорилась перед собственными родителями, засорив туалет в их доме. По словам девушки, они присматривали за ней после выписки из госпиталя, где ей делали операцию на мозге.

«На следующий день после завтрака живот сильно скрутило. Давление нарастало, и я клянусь, что чувствовала, как фекалии ползут по моему кишечнику. Я отправилась в туалет: начало было тяжелым, а запах — просто ужасным, как будто кто-то замариновал гниющую курицу в кислоте, а потом поставил ее медленно запекаться в духовке, положив сверху испорченные рыбные палочки, чтобы дополнить "аромат". После того, как я спустила воздух, плотина прорвалась. Это была густая жидкая смерть», — пожаловалась девушка.

Сидя на унитазе, она пыталась периодически смывать воду, чтобы тот не засорился. Одновременно она услышала, как ее мать в соседней комнате давится от неприятного запаха, заполонившего дом. Вытяжка в туалете работала, но явно не справлялась с проблемой. Попытавшись в очередной раз смыть воду, автор увидела, что вода в унитазе поднялась и больше не опустилась.

«Я пришла в ужас и, как и любой испуганный ребенок, позвала маму. Та позвала папу, и мне пришлось приложить кусочек туалетной бумаги к своей заднице, чтобы встать и освободить папе место. Он давился от ужасного запаха, его едва не стошнило, он кричал, что это не мог сделать человек, тем более его маленькая дочка. Через пару минут засор удалось ликвидировать, а мне пришлось вернуться в туалет, где меня ждали еще 20 минут адского жжения с постоянными смывами воды», — заключила опозорившаяся девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit съела 12 пирожных и столкнулась с «кремообразными» последствиями в туалете. Она приняла несколько доз препарата от диареи, но даже после этого ей все равно пришлось бегать в туалет каждый час.

