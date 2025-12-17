Реклама

07:31, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка съела 12 пирожных и столкнулась с «кремообразными» последствиями в туалете

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Rainbowleopardgirl рассказала о том, как поплатилась за собственную невоздержанность. Девушка рассказала, что столкнулась с ужасной диареей после того, как объелась пирожными.

Автор уточнила, что съела за ночь и утро 12 пирожных брауни, в которых было много клетчатки. После этого у девушки начал сильно урчать живот и появились странные, но не болезненные ощущениями. Она на всякий случай проверила, сколько клетчатки можно съедать за день, и поняла, что брауни содержали гораздо меньше.

«Потом я поняла, что мне очень нужно в туалет. Спустив штаны, я увидела, что мои трусы были полны кремообразных и очень похожих на мягкое мороженое фекалий. Я приняла несколько доз препарата от диареи, но даже после этого мне все равно пришлось бегать в туалет каждый час. Больше никогда», — огорченно заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit попробовала любимые хлопья из детства и превратилась в «бочку с фекалиями». Она уточнила, что когда-то они считались для ее бедной семьи деликатесом.

