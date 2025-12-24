Реклама

23:46, 24 декабря 2025Интернет и СМИ

Дуров заявил о попытке Макрона превратить Евросоюз в ГУЛАГ

Дуров: Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети X.

«Столкнувшись со сверхнизкими рейтингами одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры и массовой слежки», — отметил Дуров.

Ранее Дуров пошутил об ориентации президента Франции, намекнув на его нетрадиционные сексуальные предпочтения. На странице в соцсети он опубликовал набросок логотипа для возможной программы по донорству спермы, которую он мог бы организовать. На рисунке были изображены латинские буквы p и d, стилизованные под сперматозоиды.

