Два теракта предотвратили в российском регионе

В Пермском крае пройдет суд над подростком за подготовку к теракту

В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который готовил два теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подросток проходит обвиняемым по четырем статьям, среди которых 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с февраля 2024 года юноша изучал в интернете материалы неонацистского толка, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В сентябре 2024 года он приобрел первые компоненты для изготовления взрывчатки, планируя атаку на одно из учреждений Чернушки. С января 2025 года, вступив в запрещенное праворадикальное сетевое сообщество, он начал получать указания от кураторов. С мая 2025 года по их инструкциям он готовил второй теракт — поджог другого учреждения города. 12 июня 2025 года его деятельность была пресечена.

Ранее в Тюменской области сотрудники УФСБ предотвратили теракт на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти».

