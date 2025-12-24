Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 24 декабря 2025Силовые структуры

Два теракта предотвратили в российском регионе

В Пермском крае пройдет суд над подростком за подготовку к теракту
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который готовил два теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подросток проходит обвиняемым по четырем статьям, среди которых 30, 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с февраля 2024 года юноша изучал в интернете материалы неонацистского толка, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В сентябре 2024 года он приобрел первые компоненты для изготовления взрывчатки, планируя атаку на одно из учреждений Чернушки. С января 2025 года, вступив в запрещенное праворадикальное сетевое сообщество, он начал получать указания от кураторов. С мая 2025 года по их инструкциям он готовил второй теракт — поджог другого учреждения города. 12 июня 2025 года его деятельность была пресечена.

Ранее в Тюменской области сотрудники УФСБ предотвратили теракт на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения. Тысячи сотрудников уходят из-за мизерных зарплат

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Раскрыто отношение России к озвученному Зеленским мирному плану из 20 пунктов

    Семья была искусана постельными клопами на рейсе и подала в суд на две авиакомпании

    Стало известно о планах ВСУ контратаковать в Красноармейске

    Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе

    Два теракта предотвратили в российском регионе

    Uma2rman остались без новогодних заказов

    Торговля России с европейской страной рухнула

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok