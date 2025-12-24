Реклама

Мир
06:51, 24 декабря 2025Мир

Экс-премьер Польши высмеял поведение ЕС после слов о России

Экс-премьер Польши Миллер: ЕС выставляет себя посмешищем, говоря о России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) выставляет себя посмешищем, заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России. Об этом написал в соцсети Х бывший премьер Польши Лешек Миллер.

«На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики», — отметил он.

По словам Миллера, «Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии». Так политик оценил слова главы нацразведки США Тулси Габбард о стремлении ЕС подорвать усилия по достижению мира на Украине.

Ранее журналист Чей Боуз выступил с мнением, что НАТО не верит в собственную пропаганду о российской угрозе. Эксперт также назвал заявление альянса театрализованным представлением.

До этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что переговоры России и США по Украине могут стать успешными вопреки позиции Евросоюза.

