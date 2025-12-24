Реклама

Силовые структуры
12:12, 24 декабря 2025Силовые структуры

Истерика на утреннике из-за раздачи конфет привела россиянина к задержанию

В Челябинске полиция задержала устроившего истерику на утреннике сына мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске полиция задержала россиянина, устроившего истерику на утреннике своего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление МВД.

По данным МВД, мужчину пригласили на беседу и составили в отношении него административный протокол. Давший волю эмоциям родитель раскаялся в содеянном.

Внимание полиции к произошедшему в детском саду привлекло опубликованное видео на котором мужчина матерится при детях и присутствующих взрослых. Недовольство было вызвано тем, что его ребенку не досталось сладостей.

