Истерика на утреннике из-за раздачи конфет привела россиянина к задержанию

В Челябинске полиция задержала устроившего истерику на утреннике сына мужчину

В Челябинске полиция задержала россиянина, устроившего истерику на утреннике своего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление МВД.

По данным МВД, мужчину пригласили на беседу и составили в отношении него административный протокол. Давший волю эмоциям родитель раскаялся в содеянном.

Внимание полиции к произошедшему в детском саду привлекло опубликованное видео на котором мужчина матерится при детях и присутствующих взрослых. Недовольство было вызвано тем, что его ребенку не досталось сладостей.