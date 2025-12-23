В России отец устроил истерику из-за раздачи конфет на утреннике и попал на видео

В Челябинске отец устроил истерику из-за раздачи конфет в детском саду на новогоднем утреннике. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как мужчина матерится при детях и других взрослых. Он недоволен тем, что его ребенку не досталось сладостей. Родители ошарашены от такого поведения.

Нарушитель спокойствия рассказал, что его сын расплакался, когда не получил подарка от Деда Мороза. Пока выясняли, куда делся презент, нервы мужчины сдали, и он эмоционально выступил.

Шокированные родители написали на него жалобу в прокуратуру, как утверждает издание Baza в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в частном детсаду Тюмени детям давали оплеухи за непослушание.

