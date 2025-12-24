Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:14, 24 декабря 2025Ценности

Избитая топором модель начнет получать от обидчика по 150 тысяч рублей в месяц

Избитая топором Юлия Ван начнет получать от Хубутии по 150 тысяч рублей в месяц
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Рум Турист / YouTube

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, подписала с ним мировое соглашение. Подробности публикует Telegram-канал «112».

Избивший манекенщицу мужчина начнет выплачивать ей по 150 тысяч рублей в месяц на содержание их общей дочери. Известно, что ранее блогерша подавала на обидчика в суд с требованием взыскать с него алименты.

Материалы по теме:
Мордастый, на выход! Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Мордастый, на выход!Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
13 марта 2018
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь» Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
22 мая 2018

22 декабря появилась информация, что и Михаил Хубутия избежал реального срока в колонии и получил по приговору Одинцовского суда год условно за избиение бывшей партнерши Юлии Ван.

В апреле модель обвинила экс-министра в том, что он ворвался к ней и избил обухом топора. В ходе осмотра врачи диагностировали у потерпевшей закрытый перелом кисти, различные раны и ушиб конечностей. По словам Ван, она состояла в отношениях с Хубутией с 2018 года, а в декабре 2024 года решила уйти от мужчины, после чего тот стал ей угрожать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Почте России начались массовые увольнения

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    В России взлетел спрос на один вид алкоголя

    Путин дал поручение правительству по многодетным семьям

    Раскрыт эффективный способ блокировки заражения гепатитом

    Храпящих людей предупредили о повышенных рисках инфаркта и инсульта

    Артемий Лебедев испытал самое отвратительное ощущение в жизни в европейском городе

    Возраст обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак повлиял на ход судебного процесса

    Пригожин заявил о пользе скандала с квартирой для карьеры Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok