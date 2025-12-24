Избитая топором модель начнет получать от обидчика по 150 тысяч рублей в месяц

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, подписала с ним мировое соглашение. Подробности публикует Telegram-канал «112».

Избивший манекенщицу мужчина начнет выплачивать ей по 150 тысяч рублей в месяц на содержание их общей дочери. Известно, что ранее блогерша подавала на обидчика в суд с требованием взыскать с него алименты.

22 декабря появилась информация, что и Михаил Хубутия избежал реального срока в колонии и получил по приговору Одинцовского суда год условно за избиение бывшей партнерши Юлии Ван.

В апреле модель обвинила экс-министра в том, что он ворвался к ней и избил обухом топора. В ходе осмотра врачи диагностировали у потерпевшей закрытый перелом кисти, различные раны и ушиб конечностей. По словам Ван, она состояла в отношениях с Хубутией с 2018 года, а в декабре 2024 года решила уйти от мужчины, после чего тот стал ей угрожать.