Каллас выступила с обвинениями в адрес США из-за санкций

Каллас назвала неприемлемыми санкции США

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала неприемлемыми санкции, введенные Вашингтоном против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц является неприемлемым и представляет собой попытку поставить под сомнение наш суверенитет», — написала она.

Также глава евродипломатии подчеркнула, что Евросоюз намерен и далее отстаивать свои ключевые ценности, в том числе «свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и право самостоятельно регулировать собственное пространство».

Ранее стало известно, что США ввели визовые санкции против экс-еврокомиссара Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американские чиновники готовы расширить список, если ЕС не изменит позицию по этому вопросу.

