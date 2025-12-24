Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 24 декабря 2025Мир

Каллас выступила с обвинениями в адрес США из-за санкций

Каллас назвала неприемлемыми санкции США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала неприемлемыми санкции, введенные Вашингтоном против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц является неприемлемым и представляет собой попытку поставить под сомнение наш суверенитет», — написала она.

Также глава евродипломатии подчеркнула, что Евросоюз намерен и далее отстаивать свои ключевые ценности, в том числе «свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и право самостоятельно регулировать собственное пространство».

Ранее стало известно, что США ввели визовые санкции против экс-еврокомиссара Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американские чиновники готовы расширить список, если ЕС не изменит позицию по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Между молотом и наковальней». Почему Черногорию вынуждают отказаться от туристов из России, которых обожают в этой стране?

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Россиян призвали бояться зимней пыли

    Продажи одного вида машин в России заметно подросли

    В России детей предложили исключать из школ за одно действие

    Оценены шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

    Трое парней избили туриста в Австралии на глазах прохожих и попали на видео

    В России признали нежелательной компанию из Нидерландов

    Каллас выступила с обвинениями в адрес США из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok