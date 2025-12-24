Реклама

Из жизни
09:09, 24 декабря 2025Из жизни

Королева красоты попала в смертельную аварию во время благотворительной поездки

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @lucero.glr

В Мексике королева красоты из города Отеапан Лусеро Рамирес попала в смертельную аварию. Об этом сообщает La Cronica de Hoy.

22-летняя Рамирес ехала на машине в Мехико вместе с матерью и еще одним родственником. В рамках благотворительной поездки они везли в столицу игрушки и сладости, которые планировали раздать детям из социально уязвимых групп. Для Рамирес это была рождественская традиция (в Мексике Рождество отмечают 25 декабря, — прим. «Ленты.ру»).

По дороге девушка случайно проколола шину, автомобиль начало заносить, и она потеряла управление. В конце концов машину вынесло на обочину, и она перевернулась. Рамирес вылетела из салона. Ее не стало на месте. Пассажирам повезло больше: мать и родственник девушки выжили. Их доставили в больницу.

Рамирес начала участвовать в конкурсах красоты в 2023 году. Тогда она получила титул самой красивой девушки на Фестивале цветов в родном городе Отеапан, штат Веракрус. Позже она представляла штат на национальных конкурсах «Мисс Независимость» и «Мисс Туризм».

Кроме того, девушка занималась политической деятельностью. Незадолго до аварии она заявила, что будет баллотироваться в совет муниципалитета Акаюкан от левоцентристской партии «Гражданское движение».

Ранее сообщалось, что в Гватемале не стало 15-летней королевы красоты Иваны Марселы Лопес Муральес. Она ехала ночью на мотоцикле, как вдруг в нее на полной скорости влетел пикап.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
